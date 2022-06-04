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Пламя охватило торговые ряды в подмосковных Котельниках

Пламя охватило торговые ряды в подмосковных Котельниках
pexels.com

Мощный пожар разгорелся в торговых рядах на юге российской столицы. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях.

Речь идет о торговых рядах на улице Опытное поле около станции метро «Котельники». Пламенем охвачено небольшое здание. Предварительно, ни один человек не погиб и не пострадал.

К месту пожара уже выехали спасатели и сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства возгорания станут известны после проверки.

Накануне в Москве произошел еще один крупный пожар: горело здание бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза». По данному факту прокуратура начала проверку, сообщал телеканал «360».

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