Пламя охватило торговые ряды в подмосковных Котельниках

Мощный пожар разгорелся в торговых рядах на юге российской столицы. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях.
Речь идет о торговых рядах на улице Опытное поле около станции метро «Котельники». Пламенем охвачено небольшое здание. Предварительно, ни один человек не погиб и не пострадал.
К месту пожара уже выехали спасатели и сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства возгорания станут известны после проверки.
Накануне в Москве произошел еще один крупный пожар: горело здание бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза». По данному факту прокуратура начала проверку, сообщал телеканал «360».