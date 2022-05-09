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    Плакаты с героями ВОВ впервые с 2014 года вернули на Аллею Славы в Херсоне

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Плакаты с героями ВОВ впервые с 2014 года вернули на Аллею Славы в Херсоне

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    pixabay.com/pushok

    Знамя Победы 8 мая начало развиваться в центре Херсона. Спустя восемь лет на Аллею Славы в городе вернули плакаты с героями Великой Отечественной войны (ВОВ).

    Портреты содержат информацию с краткой биографией и подвигами героев. Все они являются уроженцами Херсонской области, которые участвовали в освобождении региона от захватчиков фашистской Германии, передает РИА Новости.

    Власти Украины в 2014 году переименовали Аллею Славы в Херсоне. Вместо портретов героев ВОВ там появились изображения так называемых «героев небесной сотни».

    Накануне стало известно, что в Мариуполе установили памятник бабушке с красным Знаменем Победы. Речь идет о реальной пенсионерке, которая защитила Знамя Победы перед украинскими националистами, передает телеканал «360»

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