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Pixel 7 Pro может быть и лучший в мире камерофон, но для игр он совершенно не подходит. В Genshin Impact флагман Google уступил даже Poco F3 на Snapdragon 870

Pixel 7 Pro может быть и лучший в мире камерофон, но для игр он совершенно не подходит. В Genshin Impact флагман Google уступил даже Poco F3 на Snapdragon 870

Pixel 7 Pro получил очень хорошую камеру и качественный экран, но производительность модели оставляет желать лучшего. Собственно, это было понятно уже сразу после анонса: SoC Tensor G2, на которой и базируется телефон, не сильно отличается от первой Tensor, а та, в свою очередь, уступала всем топовым платформам 2021 года. Но сейчас есть реальные данные игровой производительности Pixel 7 Pro на примере Genshin Impact.


В игре флагман Google показал всего 37,2 FPS. Для сравнения, результат iPhone 14 Pro Max – 58,4 FPD, Xiaomi 12S Ultra – 57,7 FPS, Redmi K50 Pro на базе Dimensity 9000 – 52,9 FPS. Наконец, даже Poco F3 на платформе Snapdragon 870 заметно быстрее – на его счету 46,5 FPS.   

Pixel 7 Pro может быть и лучший в мире камерофон, но для игр он совершенно не подходит. В Genshin Impact флагман Google уступил даже Poco F3 на Snapdragon 870
Pixel 7 Pro может быть и лучший в мире камерофон, но для игр он совершенно не подходит. В Genshin Impact флагман Google уступил даже Poco F3 на Snapdragon 870

Также отмечается, что и игровая эффективность (количество FPS на ватт затрачиваемой энергии) у Pixel 7 Pro тоже страдает. В общем, этот флагман – точно не для игр.

google Pixel
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