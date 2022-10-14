Технологии05

Pixel 7 и PIxel 7 Pro оказались уникальными смартфонами. Это первые аппараты с Android, полностью перешедшие на 64-разрядное ПО

Pixel 7 и PIxel 7 Pro оказались уникальными смартфонами. Это первые аппараты с Android, полностью перешедшие на 64-разрядное ПО

Поступившие в продажу смартфоны Pixel 7 и 7 Pro, видимо, стали первыми аппаратами на рынке Android, которые полностью перешли только на 64-разрядную версию системы.  


Сама Google об этом ничего не говорила, но некоторые владельцы новинок уже столкнулись с тем, что не могут установить на свои смартфоны 32-разрядные приложения. К примеру, нашумевшую в своё время игру Flappy Bird. 

Проверка показала, что на новые Pixel всё же установлена Android, имеющая 32-разрядные системные библиотеки, однако, вероятно, какие-то особенности препятствуют работе такого ПО.  

Сама Google ещё в прошлом году прекратила приём в Google Play приложений без 64-разрядной версии, но теперь мы видим, что компания решила своим примером подтолкнуть отрасль дальше.  

android google
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