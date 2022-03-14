Питательные энергетические батончики своими руками

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Опытные путешественники хорошо знают, что своевременный перекус может спасти от различных проблем, связанных не только с пищеварением, но и с утратой сил. А когда вы находитесь где-нибудь вдали от цивилизации, помочь решить эту проблему могут энергетические батончики. Конечно, всегда можно приобрести подобное лакомство, но в этом материале мы расскажем, как приготовить энергетические батончики своими руками.
Отличный вкус, полученный благодаря собственным стараниям, гарантирован. Кроме этого, не стоит забывать о пользе, ведь подобные лакомства всегда наполнены натуральными ингредиентами. Ну а когда готовишь всё самостоятельно, качество исходного продукта зависит исключительно от тебя.
Энергетические батончики-брауни
Грецкие орехи во все времена считались чрезвычайно полезными, особенно для мозга. Даже внешнее сходство с этим органом имеется. Так что неудивительно увидеть именно этот продукт в нашем первом рецепте.
Ингредиенты
- 2 стак. фиников без косточек
- 0,5 стак. грецких орехов
- 4 ст. л. кокосового масла
- 6 ст. л. какао-порошка
- 2 ст. л. семян льна
- 2 ст. л. мёда
- 2 сл. л. черного чая
- щепотка ванилина
Приготовление
- Все ингредиенты, кроме орехов, смешайте и перебейте в блендере.
- Когда масса станет равномерной, добавьте орехи.
- Смажьте руки маслом и разложите всё равномерным слоем толщиной 1–1,5 см на пергаментной бумаге или пищевой пленке. Для этого можно использовать скалку.
- Накройте еще одним слоем бумаги и отправьте в холодильник минимум на час.
- Разрежьте в порционные кусочки. Полученные батончики выложите в судок. Отделите слои друг от друга всё той же пергаментной бумагой.
Банановые энергетические батончики своими руками
Хорошо известно, что в бананах находится немало полезных витаминов и микроэлементов. А еще у людей крайне редко развивается аллергия на этот продукт, поэтому его рекомендуют употреблять даже детям и беременным. В нашем случае бананы также не станут лишними.
Ингредиенты
- 2 банана
- 200 г овсяных хлопьев
- 60 г арахиса
- 60 г миндаля
- 100 г грецких орехов
- 70 г семян подсолнуха
- 1 ч. л. корицы
- щепотка ванилина
- щепотка соли
- 2 ст. л. мёда
- 60 г фиников
- 1 ст. л. лимонного сока
Приготовление
- Если арахис не был предварительно прожарен, то просушите его на сковороде. Параллельно измельчите ножом грецкие орехи, но не стоит делать крошку.
- Смешайте овсянку с орехами и семенами. Разместите на противне и поставьте в духовку на 10 минут, температура 170 градусов. Чтобы смесь не подгорела и равномерно запеклась, периодически помешивайте ее.
- Избавьтесь от косточек фиников и нарежьте их мелкими кусочками.
- Бананы перебейте до состояния однородного пюре.
- К бананам добавьте мёд, корицу, ванилин, соль и финики. Всё вновь отправьте в блендер и доведите до однородного состояния.
- Смесь овсянки и орехов достаньте из духовки и охладите в глубокой миске. Добавьте банановую смесь, сбрызните лимонным соком и перемешайте.
- Застелите противень фольгой. Разместите полученную смесь однородным слоем толщиной 1–1,5 см. Ножом выделите будущие батончики, чтобы их было проще резать.
- Поместите всё в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Достаньте готовое блюдо и дайте охладиться. После этого разрежьте на батончики.
Энергетические батончики с курагой и тыквенными семечками
Еще один очень полезный и вкусный рецепт. Он точно придаст вам сил и выручит в нужный момент. При этом его особенно оценят любители сухофруктов и кокосов.
Ингредиенты
- 20 шт. кураги
- 70 г тыквенных семечек
- 2 ст. л. овсяных хлопьев
- 4 ст. л. кокосовой стружки
- 2 ст. л. семян чиа
- 0,25 ч. л. мёда
- щепотка соли
Приготовление
- Курагу предварительно на час замочите в воде.
- Перебейте в блендере большую часть кокосовой стружки, семена и овсяные хлопья.
- Добавьте курагу, чиа, мёд, соль и вновь взбейте. При необходимости можно также налить немного воды или масла (кокосовое или оливковое на ваш вкус).
- Полученную массу равномерно распределите по доске, предварительно застелите ее пергаментом или смажьте сливочным маслом.
- Посыпьте остатками коксовой стружки и накройте еще одним листом пергаментной бумаги. Отправьте всё в холодильник на несколько часов.
- Нарежьте на порции.
Теперь вы готовы к любым путешествиям даже в самые отдаленные уголки нашей прекрасной планеты. Приготовить энергетические батончики своими руками совсем не сложно. При этом они могут пригодиться и в обычной повседневной жизни. Это отличный перекус между основными приемами пищи.
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