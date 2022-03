Питательные энергетические батончики своими руками

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Опытные путешественники хорошо знают, что своевременный перекус может спасти от различных проблем, связанных не только с пищеварением, но и с утратой сил. А когда вы находитесь где-нибудь вдали от цивилизации, помочь решить эту проблему могут энергетические батончики. Конечно, всегда можно приобрести подобное лакомство, но в этом материале мы расскажем, как приготовить энергетические батончики своими руками.

Отличный вкус, полученный благодаря собственным стараниям, гарантирован. Кроме этого, не стоит забывать о пользе, ведь подобные лакомства всегда наполнены натуральными ингредиентами. Ну а когда готовишь всё самостоятельно, качество исходного продукта зависит исключительно от тебя.

Энергетические батончики-брауни

Грецкие орехи во все времена считались чрезвычайно полезными, особенно для мозга. Даже внешнее сходство с этим органом имеется. Так что неудивительно увидеть именно этот продукт в нашем первом рецепте.

Ингредиенты

2 стак. фиников без косточек

0,5 стак. грецких орехов

4 ст. л. кокосового масла

6 ст. л. какао-порошка

2 ст. л. семян льна

2 ст. л. мёда

2 сл. л. черного чая

щепотка ванилина

Приготовление

Все ингредиенты, кроме орехов, смешайте и перебейте в блендере. Когда масса станет равномерной, добавьте орехи. Смажьте руки маслом и разложите всё равномерным слоем толщиной 1–1,5 см на пергаментной бумаге или пищевой пленке. Для этого можно использовать скалку. Накройте еще одним слоем бумаги и отправьте в холодильник минимум на час. Разрежьте в порционные кусочки. Полученные батончики выложите в судок. Отделите слои друг от друга всё той же пергаментной бумагой.

Банановые энергетические батончики своими руками

Хорошо известно, что в бананах находится немало полезных витаминов и микроэлементов. А еще у людей крайне редко развивается аллергия на этот продукт, поэтому его рекомендуют употреблять даже детям и беременным. В нашем случае бананы также не станут лишними.

Ингредиенты

2 банана

200 г овсяных хлопьев

60 г арахиса

60 г миндаля

100 г грецких орехов

70 г семян подсолнуха

1 ч. л. корицы

щепотка ванилина

щепотка соли

2 ст. л. мёда

60 г фиников

1 ст. л. лимонного сока

Приготовление

Если арахис не был предварительно прожарен, то просушите его на сковороде. Параллельно измельчите ножом грецкие орехи, но не стоит делать крошку. Смешайте овсянку с орехами и семенами. Разместите на противне и поставьте в духовку на 10 минут, температура 170 градусов. Чтобы смесь не подгорела и равномерно запеклась, периодически помешивайте ее. Избавьтесь от косточек фиников и нарежьте их мелкими кусочками. Бананы перебейте до состояния однородного пюре. К бананам добавьте мёд, корицу, ванилин, соль и финики. Всё вновь отправьте в блендер и доведите до однородного состояния. Смесь овсянки и орехов достаньте из духовки и охладите в глубокой миске. Добавьте банановую смесь, сбрызните лимонным соком и перемешайте. Застелите противень фольгой. Разместите полученную смесь однородным слоем толщиной 1–1,5 см. Ножом выделите будущие батончики, чтобы их было проще резать. Поместите всё в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Достаньте готовое блюдо и дайте охладиться. После этого разрежьте на батончики.

Энергетические батончики с курагой и тыквенными семечками

Еще один очень полезный и вкусный рецепт. Он точно придаст вам сил и выручит в нужный момент. При этом его особенно оценят любители сухофруктов и кокосов.

Ингредиенты

20 шт. кураги

70 г тыквенных семечек

2 ст. л. овсяных хлопьев

4 ст. л. кокосовой стружки

2 ст. л. семян чиа

0,25 ч. л. мёда

щепотка соли

Приготовление

Курагу предварительно на час замочите в воде. Перебейте в блендере большую часть кокосовой стружки, семена и овсяные хлопья. Добавьте курагу, чиа, мёд, соль и вновь взбейте. При необходимости можно также налить немного воды или масла (кокосовое или оливковое на ваш вкус). Полученную массу равномерно распределите по доске, предварительно застелите ее пергаментом или смажьте сливочным маслом. Посыпьте остатками коксовой стружки и накройте еще одним листом пергаментной бумаги. Отправьте всё в холодильник на несколько часов. Нарежьте на порции.

Теперь вы готовы к любым путешествиям даже в самые отдаленные уголки нашей прекрасной планеты. Приготовить энергетические батончики своими руками совсем не сложно. При этом они могут пригодиться и в обычной повседневной жизни. Это отличный перекус между основными приемами пищи.

