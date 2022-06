Питание Гоар Аветисян

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Активного пользователя Instagram, блогера и кумира миллионов (не только девушек) Гоар Аветисян часто обсуждают в СМИ. И не из-за скандальных выходок и непристойного поведения. Ее называют доброй феей российского шоу-бизнеса. Ведь при всей популярности девушки и востребованности ее услуг среди звезд Гоар продолжает помогать обычным женщинам. Результаты таких преображений и сделали ее знаменитой.

Гоар Аветисян — визажист, к которому обращаются многие звезды. У нее есть собственная студия и даже школа визажа. Однако, как и у каждой женщины, у Гоар есть комплексы. Девушка полненькая от рождения и уже многие годы борется с этой проблемой. Только недавно она смогла сбросить вес, чем с радостью поделилась со своими фанатами. А в одном из многочисленных интервью Гоар рассказала, что ей помогло.

Почему мы решили о ней написать? Да потому что Гоар Аветисян сбросила около 30 килограмм за считаные недели. И это при том, что она предрасположена к полноте. Но девушка не собирается сдаваться и делится с нами правилами хорошей фигуры.

Принципы питания Гоар Аветисян

Коктейль «детокс». Готовим из брокколи, яблока, огурца, шпината и лимонного сока. Пьем ежедневно утром и вечером. Как говорит Гоар, именно он помог избавиться от 10 лишних килограммов всего за месяц.

Полный отказ от сладостей, выпечки, жирных продуктов и вредного фастфуда. В меню девушки преобладают белковые продукты: рыба, мясо и яйца. Готовит только в пароварке и предпочитает домашнюю еду ресторанной.

Гоар не пренебрегает клетчаткой. Ежедневно употребляет много фруктов и овощей, которые легко утоляют голод, полны витаминов и низкокалорийные. Лучший перекус для девушки — яблоко или персик.

Девушка считает калории. Она даже ведет специальный блокнот, в который записывает все съеденные в течение дня продукты. Таким образом ей удается контролировать количество белков, жиров и углеводов и калорий.

А еще наша героиня полностью отказалась от искусственных соков и сладких газированных напитков. Только чистая вода и в большом количестве — суточная норма поможет вывести все токсины.

Спорт равно идеальной фигуре. Гоар еще молодая девушка и прекрасно понимает важность физических нагрузок. Поэтому 1–2 раза в неделю она занимается кардиотренировками.

А еще девушка призналась, что ей было бы намного сложнее справиться с лишним весом, если бы не было мотивации. Для нее таким толчком к лучшему стал фильм «Сахар». Именно после его просмотра она задумалась над чистотой питания и начала считать калории. А еще у девушки есть коллаж с фотографиями звезд, на которых равняется. А какая у вас мотивация? Делитесь мыслями в комментариях!

