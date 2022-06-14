Пит Доэрти рассказал о романе с Кейт Мосс и наркотиках: “Она щелкала пальцами, и я прибегал”

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Пит Доэрти

Пит Доэрти дал интервью The Guardian. Публикация приурочена к скорому выходу мемуаров рок-музыканта A Likely Lad, над которыми он работал в соавторстве с Саймоном Спенсом. В нашем материале собрали интересные выдержки: об отказе от наркотиков в пользу сыра бри, былых похождениях, Эми Уайнхаус и романе с Кейт Мосс.

Британский рок-музыкант, поэт, бунтарь и скандалист Пит Доэрти прославился в нулевых благодаря группе The Libertines, которую он основал вместе с Карлом Баратом, и группе Babyshambles. В последние годы Доэрти, однако, остепенился — в прошлом году музыкант женился на своей подруге Кате де Видас, вот уже несколько лет он живет с ней в Нормандии, и они вместе играют в группе. От былого образа жизни не осталось и следа, однако для мемуаров и интервью 43-летний Пит вспомнил молодость.

Пит Доэрти и Карл Барат в группе The Libertines

В мемуарах есть главы, посвященные бурной личной жизни рок-музыканта, хотя в подробностях там будет идти речь далеко не обо всех экс-подругах Доэрти. Так, в повествовании почти не появляются певица Лиза Муриш, мать его 18-летнего сына Астила, и модель Линди Хингстон, мать его 10-летней дочери Эйслинг. По словам Пита, с сыном, начинающим режиссером, у него хорошие отношения, а Эйслинг он не видел с тех пор, как его отношения с Хингстон прекратились.

Одна из бывших, которая очень часто фигурирует в книге, — это Кейт Мосс. Они были вместе более двух лет и являлись одной из самых обсуждаемых звездных пар в мире. В 2005 году они оказались в центре скандала, когда фотографии Мосс, на которых она принимала кокаин в студии, где Доэрти записывался с Babyshambles, появились на обложке Mirror. После этого Кейт потеряла несколько контрактов. Ходили слухи, что эти фотографии продал сам Доэрти, но он всегда категорически отрицал это.

Я не думаю, что в книге есть что-то о Кейт, что не было написано раньше. Кейт не ходила по притонам. Она никогда не интересовалась всем этим, и, если честно, поэтому мы и расстались,

— отметил рок-музыкант, вспоминая о романе с моделью, который пришелся на самые бурные годы его жизни. Пит также отметил, что не сожалел о расставании с Кейт.

В книге, однако, он искренне рассказывает о страсти между ними.

Кейт Мосс и Пит Доэрти в 2007 году

Нас тянуло друг к другу. Я действительно любил ее, и я знал, что она любит меня — просто между нами был весь этот сумбур, со всем ее хаосом и моим хаосом. Иногда нам просто нужно было увидеться. В общем, она щелкала пальцами, и я прибегал.

На самом деле не было одного конкретного инцидента, который положил конец отношениям. В конце концов наши миры оказались не совсем совместимы. Были всякие происшествия. У нее была тревожная кнопка у кровати и тревожная кнопка на кухне. Однажды, когда она была где-то в отъезде, а я карабкался по краю кровати, я случайно нажал тревожную кнопку, и 12 вооруженных полицейских оказались у коттеджа в Сент-Джонс-Вуде. Она была очень недовольна такими вещами. На самом деле эти отношения превратились в непрерывную битву. Все эти годы всегда было одно и то же: взлеты, а затем сокрушительные, жестокие падения. Все не было устойчивым.

Была одна последняя капля. Кейт осквернила мою гитару Gibson 1930-х годов, разбила ее. Потом она облила моего плюшевого мишку по имени Панди бензином и подожгла — это не смешно. Я возил его с собой по Лондону,

— такой отрывок, посвященный Кейт, есть в мемуарах.

Работа над мемуарами строилась так: Пит разговаривал со Спенсом, которому выпала незавидная работа по расстановке всех воспоминаний в хронологическом порядке и проверке фактов. А сам Доэрти, как выяснилось, даже еще не читал целиком то, что получилось.

Слишком странно читать это, потому что там все от первого лица. Первоначальное соглашение заключалось в том, что я буду говорить с ним по телефону, и это будет книга от третьего лица. Но когда пришла книга, везде было “я”, “я”, “я”. Это совершенно шокирует,

— признался Доэрти.

Литературный агент музыканта рассказал журналисту The Guardian, что каждое слово в книге принадлежит Питу, хотя книга и подверглась определенной редактуре, что сам Доэрти воспринял без особого энтузиазма.

Мой агент сказал мне: “Вы только подумайте о деньгах”. Но мы уже потратили эти деньги. Там убрали все самое лучшее, потому что все адвокаты должны были это прочитать. Карл (Барат. — Прим. ред.) просмотрел ее, адвокаты Кейт (Мосс. — Прим. ред.) хотели ее увидеть. Я продолжал говорить: “Вы должны оставить это, это смешно!”. Но они продолжали говорить: “Нет, нет, нет”. Плюс моя жена была немного обеспокоена, но я сказал ей: “Если ты не прочитаешь это и я не прочитаю, то мы можем просто сделать вид, что этого не существует”. Но с ней это не пройдет,

— рассказал Пит.

Пит Доэрти

От написания мемуаров Доэрти долго отказывался, но неожиданно в конце 2020 года он согласился это сделать. Деньги, несомненно, были фактором — Доэрти также говорит в интервью, что согласился участвовать в туре The Libertines в 2019 году только для того, чтобы уплатить налоги.

Когда-то, когда Доэрти являлся в суд за нарушение правил вождения, из его кармана могло выпасть 13 свертков с героином (реальный случай, описанный в книге), но с тех пор многое изменилось: в последние годы Пит заметно остепенился и стал приверженцем здорового образа жизни. В конце 2019 года он наконец бросил свою давнюю привычку к употреблению запрещенных веществ. Незадолго до этого был арест в Париже и непристойное поведение в полицейском участке. В итоге ему дали условный срок при условии, что он будет принимать препарат, блокирующий действие наркотика. После этого он переехал в семейный дом Кати де Видас в Нормандии, где пара до сих пор живет. Потом грянула пандемия.

Это не большой район, где можно достать наркотики. Потом, конечно, все прекратилось. Так сложились все обстоятельства, что легче было быть “чистым”, даже такому коварному негодяю, как я,

— сказал Доэрти.

Пит Доэрти в 2004 году

В интервью Пит, впрочем, признался, что пока не отказался от алкоголя, хотя планирует, и даже намекнул на то, что иногда все-таки позволяет себе запрещенные вещества.

Я не могу выступать без выпивки, и мне кажется, что над этим стоит поработать. Недавно я был диджеем в Милане и заранее выпил немного рома с кокой. Я имею в виду, с кокой. Но я пошел спать после того, как мой сет закончился. Я не чувствовал необходимости продолжать, поэтому я думаю, что справился с этим достаточно хорошо,

— отметил Доэрти.

Музыкант также признался, что, возможно, у него уже просто не осталось сил для самоуничтожения. В книге упоминаются и многие из его близкого круга, кто до наших дней не дожил. Например, певица Эми Уайнхаус.

Эми всегда двигалась так быстро, и я думаю, что она не знала, что делать с собой, когда была предоставлена ​​самой себе.

Каким-то образом я не умер, и этого мне было более или менее достаточно. Но это правда: 10 лет назад я точно сюда не переехал бы,

— отметил он, говоря о жизни во Франции.

Эта жизнь не идет ни в какое сравнение с его былой жизнью в Лондоне. В Нормандии бывший главный бунтарь инди-сцены ведет самый заурядный и тихий образ жизни: гуляет со своими собаками, читает, болтает с соседями и даже ходит в церковь.

Я полагаю, это то, что я всегда искал. Не думаю, что у меня была бы такая жизнь в Англии. Я слишком легко отвлекаюсь. Здесь я могу быть в покое. Я хороший француз,

— признался Доэрти журналисту, отметив, что французское гражданство он не планирует получать, но надеется получить ирландский паспорт, тем самым став гражданином ЕС.

Катя де Видас и Пит Доэрти

Рассказал Пит и о своей семейной жизни. С Катей де Видас он начал встречаться пять лет назад, когда еще употреблял наркотики.

Это было тяжело, потому что она не употребляет наркотики и почти не пьет, но потом я заметил, что употреблял гораздо меньше, когда был с ней. А сейчас все здорово. Я женатый мужчина. И я отношусь к этому очень серьезно. Мои родители очень любят Катю, на моей свадьбе выступали The Libertines, а пел мой папа. Это был действительно прекрасный момент. Все просто сошлось,

— рассказал Доэрти.

Пит также поделился с журналистом своими мыслями о таблоидах. Во время пика своей популярности Доэрти неизменно оказывался на первых полосах, но речь шла чаще не о музыке, а о его похождениях, наркотиках и романе с Кейт. Охота на музыканта достигала невероятных масштабов — когда-то репортеры даже взломали его телефон.

Пит частично подтвердил слухи о том, что он продавал истории о себе, чтобы заработать деньги на покупку наркотиков.

Были времена, когда таблоиды хотели поговорить, и я иногда брал их деньги при условии, что они будут писать о музыке. Но они хотели писать о другом,

— сказал Пит.

Сегодня о Доэрти тоже пишут таблоиды, но скорее высмеивая то, как он изменился физически, и публикуют фотографии, на которых он, например, ест гигантскую порцию жареной картошки.

Я слышу перешептывания об этом, но я не вижу этого. Я всегда хорошо умел абстрагироваться. И это становится почетным знаком, не так ли? Вы думаете: “Хорошо, какой-то тупой ублюдок в офисе в Кэнэри-Уорф хочет написать обо мне, и я могу с этим жить”,

— отметил Доэрти.

Пит прокомментировал и то, что за последние годы действительно поправился, объяснив это местными продуктами.

Сыр в этой местности — бри, камамбер. И траве есть что-то особенное, это чувствуется в молоке, здесь оно другое, оно такое сливочное. Я пью его по пинте. А еще масло, хлеб, французские колбаски,

— сказал рок-музыкант.

Доэрти также отметил, что, хотя у него нет ноутбука и телефона, он старается следить за политикой и смотрит CNN.