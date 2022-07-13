Пит Дэвидсон рассказал, что хочет стать отцом: “Это моя мечта”

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Пит Дэвидсон

Американский комик и бойфренд Ким Кардашьян Пит Дэвидсон дал интервью Кевину Харту, в котором заявил, что хочет детей.

Я определенно семейный парень. Это моя цель, которой я еще не достиг, — я хочу иметь ребенка. Это моя мечта, — признался он, отметив, что это “очень банальное желание”.

Комик заявил, что считает отцовство “веселым занятием”, которое позволит ему стать лучше. Я очень взволнован этим, это как раз то, к чему я сейчас готовлюсь. Я просто пытаюсь быть таким же хорошим чуваком, развиваться и становиться лучше, чтобы, когда это произойдет, мне было проще, — сказал он.

Дэвидсон также рассказал о том, как тяжелое детство повлияло на его творческий путь. Так, в семь лет он потерял отца, который был пожарным и погиб во время теракта 11 сентября 2001 года. После этого Пит впал в депрессию.

Я говорю своим друзьям, что все время думаю: “Если бы все было хорошо, если бы мое детство было хорошим, я, наверное, работал бы строителем на Стейтен-Айленде”. Я был бы самым счастливым парнем на свете, но все это странное дерьмо заставило меня полюбить комедию.



Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

Благодаря работе Пит познакомился со своей девушкой Ким Кардашьян: они встречаются с осени 2021 года. Комик проводит много времени с ее четырьмя детьми от Канье Уэста. Накануне стало известно, что Пит даже сделал татуировку с инициалами Ким и ее детей.