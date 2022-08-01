Письмо жены Хиггинса о России и Украине вызвало скандал в Ирландии

Президент Ирландии Майкл Хиггинс попал в скандал из-за письма его жены Сабины о России и Украине. Об этом говорится в материале интернет-издания The Independent.
Так, первая леди обратилась к мировому сообществу с призывом уговорить президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского провести переговоры. Послание было опубликовано на официальном портале ирландского лидера.
«Хиггинс имеет право на личное мнение, однако решение опубликовать письмо на сайте главы государства вызывает серьезные вопросы. Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины», — отметил член партии Fianna Fail Малкольм Бирн.
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко ранее раскритиковал поведение Киева. По его словам, оно сводит шансы на возобновление переговоров к нулю.