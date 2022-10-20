Письмо ветерана из Ставрополя бойцам СВО и обращение Тюмени к Володину: главные новости регионов России

«Народные Новости» публикуют дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий из всех регионов России.
Ставропольский край
Ветеран ВОВ выразил слова поддержки бойцам, участвующих в спецоперации, сообщили в администрации Ессентуков.
Александру Ивановичу Симиохину – 98 лет, он участник Сталинградской битвы и битвы за Берлин. Ветеран сейчас активно следит за ходом специальной военной операции, не пропускает ни одного выпуска новостей.
Мужчина решил поддержать участников спецоперации и написал им письмо со словами поддержки. Александр Иванович пожелал им вернуться домой с победой и сказал, что молится за них.
Свою весточку он отдал главе города Александру Некристову, чтобы тот передал ее бойцам. По словам Некристова, слова ветерана появятся на городских баннерах, передает newstracker.ru.
Удмуртия
В конце сентября жители Удмуртии стали чаще звонить близким и дольше разговаривать с ними по телефону. Это стало известно в результате исследования голосового трафика, сообщает udm-info.ru. Продолжительность разговоров в сентябре 2022 года в республике выросла на 15%, а количество разговоров на человека увеличилось на 4%.
Ростовская область
В Ростове ветеринарам удалось поставить на ноги малыша гуанако, родившегося с патологией работы задних ног, пишет rostovgazeta.ru. Ветеринары чудом спасли жизнь детеныша ламы гуанако. Сам детеныш родился с патологией задних ног, которая ограничивала его возможность двигаться и даже подниматься с места.
Республика Татарстан
Татарстанстат опубликовал итоги всероссийской переписи населения. По ее результатам, в Казани проживают 1, 308 млн человек, сообщает inkazan.ru.
Волгоградская область
Взбесившихся коллекторов оштрафовали на два миллиона рублей в Волгограде, сообщает novostivolgograda.ru. В целом за 9 месяцев этого года приставы получили от волгоградцев 348 жалоб на работу компаний по возврату просроченной задолженности. Чаще всего они превышали число телефонных звонков и сообщений, а также грубили и угрожали.
Нижегородская область
Нижегородец поймал рыбу размером с человека, пишет newsnn.ru. Мужчина вытянул сома весом 44 килограмма, а длиной — около полутора метров. На это у него ушла полчаса.
Свердловская область
На социальные выплаты в 2022 году было выделено 650 тысяч рублей. В 2022 году на выплаты тагильчанам, которые участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, было выделено из местного бюджета 654,4 тысячи рублей.
На получение пособия имеют право семь человек, однако воспользовались им только три горожанина, которые приняли решение закончить работу спасателем. Это новая мера поддержки, она действует всего два года. Тагильчане, подходящие под определенные критерии, могут ежемесячно получать 7,7 тысячи рублей.
Кроме того, в 2022 году на пенсионное обеспечение населения Нижнего Тагила выделено 72,2 миллиона рублей, а на социальное обслуживание — 809,7 миллиона. Все выплаты происходят в полном объеме, однако правом на получения пользуются не все, передает tagilcity.ru.
Оренбургская область
В Бузулукском бору сняли на видео бобров во время строительства хаток. Как пишет 56orb.ru, специалисты отмечают продуктивность зверьков, которые всего за неделю могут соорудить 10-метровую плотину.
Тюменская область
Вопросы взыскания алиментов с должников продолжают оставаться актуальными. Этот вопрос обострился в связи с частичной мобилизацией в России.
На заседании Тюменской областной Думы депутаты приняли решение обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Обращение касается оказания мер господдержки детей, оставшихся без содержания родителей, чьи родители-плательщики алиментов призваны на военную службу в ходе частичной мобилизации.
Ольга Швецова, председатель комитета областной Думы по социальной политике, предложила обратиться к Володину по вопросу, касающемуся частичной мобилизации и детей мобилизованных.
В обращении к Володину предложили установить на федеральном уровне ежемесячные пособия детям-получателям алиментов в размере среднемесячной суммы алиментов. Предложенная мера подразумевает срок действия до возобновления исполнительного производства.
Инициатива была поддержана депутатами всех фракций, nashgorod.ru.
Омская область
В Омске приняли новый закон о продаже алкоголя. Пока еще правительство Омской области может ограничивать продажу спиртного только на время праздников, фестивалей и других массовых мероприятий. Но когда свежий региональный закон вступит в силу, добавятся и новые условия.
Депутаты Заксобрания Омской области приняли во всех чтениях изменения в областной закон о регулировании розничной продажи алкоголя. Теперь правительство сможет дополнительно ограничивать время, условия и места продажи в случае введения на территории Омской области режима повышенной готовности, ЧС или объявления мобилизации.
В барах, ресторанах и общепите торговлю напитками ограничивать не будут, сообщает gorod55.ru.
Карелия
Детский лагерь планируют построить на берегу озера в Карелии, пишет karelinform.ru. Центр для отдыха и оздоровления несовершеннолетних планируют разместить в Костомукше. Лагерь разместиться почти на 17 тыс. кв. м. В одну смену в нем смогут отдыхать порядка 350 детей.
Приморский край
Активисты из Уссурийска нашли на полках книжного магазина литературу с ЛГБТ-содержанием и вызвали полицию, пишет vostokmedia.com. Разговаривать о распространении «пропагандистских» изданий жители Приморья собрались с главным офисом сети магазинов в Москве.
Башкирия
В Башкирии роженицы сообщили, что им перестали выдавать наборы для новорожденных. Об этом женщины пишут в соцсетях. В Минздраве РБ подтвердили, что не все молодые мамы получили подобные наборы, и добавили, что компания, которая производит комплекты, ведет учет таких семей, пишет mkset.ru. До конца октября всех новорожденных обеспечат подарками.
Хабаровский край
В Хабаровске водитель автобусном маршруте № 29 высадил пассажиров посреди пути, не доехав до конечной остановки. Мужчина объяснил свой поступок тем, что у него обед, пишет transsibinfo.com. На жалобы жителей отреагировали в управлении транспорта города, пообещав провести дополнительный инструктаж для водительского состава маршрута. Пассажиры отмечают, что подобные инциденты на этом маршруте не редкость.
Новосибирск
Жители Новосибирска пожаловались на «черных ритуальщиков». По словам горожан, работники конторы приходят в дом к умершему быстрее, чем скорая помощь и полиция, и навязывают свои услуги, пишет atas.info. По мнению одной из жительниц города, неизвестиные лица сливают ритуальщикам адреса и телефоны родственников умерших.
Челябинская область
В Челябинской области на протяжении недели ведутся поиски 29-летнего жителя. По данным kursdela.biz, 12 октября из дома в поселке Новониколаевка ушел и не вернулся Анатолий Неганов. Среди примет пропавшего выделяют: рост 180 см, худощавое телосложение и карие глаза. Одет он был в черный спортивный костюм, кроссовки, серую шапку и черную куртку. В социальных сетях активно ведутся поиски пропавшего.
Хакасия
Жительница Саяногорска взяла в кредит два миллиона из-за мошенников. Как сообщает newkhakasiya.online, злоумышленники представились 57-летней женщине сотрудниками банка и заявили, будто бы на нее оформили кредит. В личном кабинете саяногорка увидела заявку на два миллиона и подтвердила ее по инструкции аферистов. После этого женщина перевела звонящим 950 тысяч рублей. Остальные деньги отправить не удалось, поскольку банк заблокировал операцию. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.
ХМАО
Югорчанин открыл на Ямале подпольное казино. Как пишет muksun.fm, заведение нелегально работало полтора года. По данному факту возбуждено уголовное дело. Югорчанину грозит до шести лет лишения свободы.
Белгородская область
Президент РФ Владимир Путин ввел режим среднего реагирования в Белгородской области. Как сообщает bel.ru, теперь власти региона могут проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики. Также они вправе усилить охрану общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов. В области могут ввести особый режим работы транспортных и коммуникационных объектов, объектов связи и энергетики.