Письмо ветерана из Ставрополя бойцам СВО и обращение Тюмени к Володину: главные новости регионов России

Взбесившихся коллекторов оштрафовали на два миллиона рублей в Волгограде, сообщает novostivolgograda.ru. В целом за 9 месяцев этого года приставы получили от волгоградцев 348 жалоб на работу компаний по возврату просроченной задолженности. Чаще всего они превышали число телефонных звонков и сообщений, а также грубили и угрожали.