«Письма счастья» с угрозами: Журавко рассказал, как Киев борется с отказавшимися покидать Херсон полицейскими

«Одно вам могу сказать, все те полицейские, которые не участвовали в шабаше с 2014 года, не нарушали законы и Конституцию, не участвовали в политических расправах, не участвовали в поддержке нацизма, фашизма, а также не глумились над настоящей нашей историей, – вам ничего не грозит! Вы можете спокойно идти к новой власти и к новым руководителям созданной полиции, приступать к работе», – заявил Журавко.