«Письма счастья» с угрозами: Журавко рассказал, как Киев борется с отказавшимися покидать Херсон полицейскими

Украинские власти продолжают терроризировать собственное население, сейчас они и вовсе угрожают сотрудникам правопорядка, которые отказались переезжать на подконтрольную Киеву территорию. Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Политик опубликовал пример «письма счастья», которые приходят сотрудникам полиции, не пожелавшим уезжать из Херсона. За отказ покинуть город против правоохранителей возбуждают уголовные дела, а также вешают ярлыки, например, «изменник Родины» или «колаборант».
«Сообщаем, что в отношении Вас проводится служебное расследование по факту невыполнения приказа начальника ГУНП в Херсонской области по эвакуации (передислокации) подразделений ГУНП в определенный безопасный район, а также отсутствие Вас без уважительных причин на службе.
Руководствуясь положениями статьи 27 Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины, утвержденного Законом Украины от 15.03.2018 № 2337-VIII (с изменениями), пункта 14 раздела V Порядка проведения служебных расследований в Национальной полиции Украины и подпункта 2) пункта I раздела III в Национальной полиции Украины, утвержденных приказом МВД Украины от 07.11.2018 № 893, предлагаем Вам прибыть к 27.05.2022 по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 5 для предоставления объяснений дисциплинарной комиссии ГУНП», – написано в письме, подпись под которым поставил заместитель начальник ГУНП Александр Баклан.
Ситуация довольно печальная, отметил Журавко, добавив, что всем полицейским, оставшимся в Херсоне, не о чем переживать. Никаких угроз со стороны уже бывшего руководства им бояться не нужно. Вместо этого нужно продолжать жить и начинать работать с новыми властями.
«Одно вам могу сказать, все те полицейские, которые не участвовали в шабаше с 2014 года, не нарушали законы и Конституцию, не участвовали в политических расправах, не участвовали в поддержке нацизма, фашизма, а также не глумились над настоящей нашей историей, – вам ничего не грозит! Вы можете спокойно идти к новой власти и к новым руководителям созданной полиции, приступать к работе», – заявил Журавко.
Он добавил, что Херсон и область уже никогда не вернутся под контроль киевского режима.
«Нам в Херсоне нужно наводить порядок. Устанавливать закон, верховенство права и организовывать мирную жизнь населения. Не забывайте, что у вас есть семьи, близкие, и вам тоже нужно их кормить», – подчеркнул Журавко.
Нет сомнений в том, что у каждого работника полиции, будут достойные зарплаты, пенсии и будущее, добавил политик.
Что же касается киевского режима, то на его угрозы не нужно обращать внимание, заключил бывший нардеп.