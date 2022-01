Пищевая сода для стирки: как и где применять

Обычная пищевая сода есть на кухне у каждого. Но не каждый знает, где ее использовать помимо кулинарии. В то же время предприимчивые хозяйки уже вовсю применяют соду как средство для мытья посуды, в уборке дома, а также во время стирки. Последний вариант кажется очень экономным и лояльным к окружающей среде.

Ведь сегодня как никогда важно, чтобы чистящие средства были не только работающими, но и экологичными. Химии на полках магазинов предостаточно, а вот действительно бережных составов мало. В этой статье редакция «Со Вкусом» разобралась, каким образом пищевая сода для стирки работает, а также сколько ее нужно, чтобы достичь эффекта идеальной чистоты.

Для чего применять соду во время стирки?

Как бы странно это ни звучало, пищевая сода отлично заменяет дорогие средства. Читайте ниже, каким образом:

Устранение посторонних запахов Неприятные запахи на белье и одежде вызывают бактерии. Их легко устранить качественным порошком при высокотемпературном режиме. Однако не все ткани способны выдержать более 30–40 градусов. Так же, как и не все моющие средства содержат в себе специальные твердые ферменты для борьбы с микробами. © Depositphotos Если вещь с сильно въевшимся запахом (сигаретный дым или пот), замочите ее предварительно в воде с содой. Для этого растворите 1 стакан пищевой соды в теплой воде и оставьте вещи отмокать на ночь. Далее постирайте как обычно. Ура! Всё свежее и пахнет чистотой. Освежение старых вещей Со временем у вещей, махровых полотенец, например, появляется слегка ощутимый затхлый запах. Это значит, что их пора освежить. Перед стиркой поместите в герметичный контейнер открытую пачку пищевой соды и саму вещь. Затем оставьте всё как минимум на сутки. Вуаля! Полотенца как новенькие. Повышение качества воды Обычная пищевая сода влияет на уровень кислотности (pH). Поэтому вода с содой в стиральной машине будет в норме: не слишком щелочной или не кислой. Если добавлять соду при каждой загрузке вещей, то даже самый дешевый порошок по эффективности не будет уступать дорогому.

Как правильно стирать содой в машинке?

Использовать соду во время стирки в машинке можно и даже нужно. Эта хитрость вовсе не портит ваше устройство (как другие вспомогательные средства), при этом белье будет выглядеть намного свежее и чище. Просто отправьте половину стакана пищевой соды прямо в барабан. Именно к белью, а не в отсек с порошком. Это хорошее решение, если вы купили порошок, а тот оказался малоэффективным. Сода поможет избавиться даже от самых сложных пятен.

Как стирать содой вручную?

Когда вещь испачкалась ягодами или травой, лучше всего удалить такое пятно вручную. Автоматическая машинка с такой проблемой может не справиться. Для этого соедините пару чайных ложек соды с водой. Выложите содовую кашицу на пятно и подождите 15 минут. Далее смойте чистящее средство холодной водой. Если часть загрязнения осталась, то манипуляцию следует повторить. Усилить действие также поможет пол-ложки столового уксуса.

Будучи абсолютно природным веществом, сода намного лояльнее к окружающей среде. Это натуральный смягчитель ткани по сравнению с синтетическими средствами и отдушками, маскирующими запах. Сода — отличное средство для аллергиков или людей с чувствительной кожей. Что говорить, она безопасна даже для стирки детской одежды.

