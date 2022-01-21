Пищевая сода для стирки: как и где применять

Пищевая сода для стирки: как и где применять Полезные советы
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Обычная пищевая сода есть на кухне у каждого. Но не каждый знает, где ее использовать помимо кулинарии. В то же время предприимчивые хозяйки уже вовсю применяют соду как средство для мытья посуды, в уборке дома, а также во время стирки. Последний вариант кажется очень экономным и лояльным к окружающей среде.

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Ведь сегодня как никогда важно, чтобы чистящие средства были не только работающими, но и экологичными. Химии на полках магазинов предостаточно, а вот действительно бережных составов мало. В этой статье редакция «Со Вкусом» разобралась, каким образом пищевая сода для стирки работает, а также сколько ее нужно, чтобы достичь эффекта идеальной чистоты.

Содержание
  1. Для чего применять соду во время стирки?
  2. Как правильно стирать содой в машинке?
  3. Как стирать содой вручную?

Для чего применять соду во время стирки?

Как бы странно это ни звучало, пищевая сода отлично заменяет дорогие средства. Читайте ниже, каким образом:

  1. Устранение посторонних запахов

    Неприятные запахи на белье и одежде вызывают бактерии. Их легко устранить качественным порошком при высокотемпературном режиме. Однако не все ткани способны выдержать более 30–40 градусов. Так же, как и не все моющие средства содержат в себе специальные твердые ферменты для борьбы с микробами.

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    Если вещь с сильно въевшимся запахом (сигаретный дым или пот), замочите ее предварительно в воде с содой. Для этого растворите 1 стакан пищевой соды в теплой воде и оставьте вещи отмокать на ночь. Далее постирайте как обычно. Ура! Всё свежее и пахнет чистотой.

  2. Освежение старых вещей

    Со временем у вещей, махровых полотенец, например, появляется слегка ощутимый затхлый запах. Это значит, что их пора освежить. Перед стиркой поместите в герметичный контейнер открытую пачку пищевой соды и саму вещь. Затем оставьте всё как минимум на сутки. Вуаля! Полотенца как новенькие.

  3. Повышение качества воды

    Обычная пищевая сода влияет на уровень кислотности (pH). Поэтому вода с содой в стиральной машине будет в норме: не слишком щелочной или не кислой. Если добавлять соду при каждой загрузке вещей, то даже самый дешевый порошок по эффективности не будет уступать дорогому.

Как правильно стирать содой в машинке?

Использовать соду во время стирки в машинке можно и даже нужно. Эта хитрость вовсе не портит ваше устройство (как другие вспомогательные средства), при этом белье будет выглядеть намного свежее и чище. Просто отправьте половину стакана пищевой соды прямо в барабан. Именно к белью, а не в отсек с порошком. Это хорошее решение, если вы купили порошок, а тот оказался малоэффективным. Сода поможет избавиться даже от самых сложных пятен.

Как стирать содой вручную?

Когда вещь испачкалась ягодами или травой, лучше всего удалить такое пятно вручную. Автоматическая машинка с такой проблемой может не справиться. Для этого соедините пару чайных ложек соды с водой. Выложите содовую кашицу на пятно и подождите 15 минут. Далее смойте чистящее средство холодной водой. Если часть загрязнения осталась, то манипуляцию следует повторить. Усилить действие также поможет пол-ложки столового уксуса.

Будучи абсолютно природным веществом, сода намного лояльнее к окружающей среде. Это натуральный смягчитель ткани по сравнению с синтетическими средствами и отдушками, маскирующими запах. Сода — отличное средство для аллергиков или людей с чувствительной кожей. Что говорить, она безопасна даже для стирки детской одежды.

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