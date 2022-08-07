Писателя Левитаса возмутил выход фильма «Подвиг» с Чулпан Хаматовой

Писатель Игорь Левитас возмутился тому факту, что вскоре на экранах появится фильм «Подвиг», одну из главных ролей в котором сыграла покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова. По словам драматурга, она не заслужила такую роль
Левитас в материале для портала EADaily высказался о Хаматовой, подчеркнув, что она не заслужила роли в фильм, так как неоднократно предавала людей, в числе которых был и президент РФ Владимир Путин. Писатель также рассказал о том, как подло Хаматова поступила по отношению к Галине Вольчек, когда актриса заявила, что заболела и взяла отпуск, хотя на деле вела актерскую деятельность в других театрах.
Игорь Левитас также подчеркнул, что ранее предсказывал возвращение Хаматовой в РФ «тушкой и челом». По его мнению, так в итоге и вышло.
«Подвиг и Хаматова рядом! Просто диву даешься!» — отметил писатель.