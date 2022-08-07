Писателя Левитаса возмутил выход фильма «Подвиг» с Чулпан Хаматовой

Левитас в материале для портала EADaily высказался о Хаматовой, подчеркнув, что она не заслужила роли в фильм, так как неоднократно предавала людей, в числе которых был и президент РФ Владимир Путин. Писатель также рассказал о том, как подло Хаматова поступила по отношению к Галине Вольчек, когда актриса заявила, что заболела и взяла отпуск, хотя на деле вела актерскую деятельность в других театрах.