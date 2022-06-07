Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

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Дмитрий Глуховский

Автора романов “Метро-2033” и “Текст”, писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД России.

Глуховский Дмитрий Алексеевич. Дата рождения: 12.05.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в карточке писателя. По какой уголовной статье разыскивается писатель, в карточке не уточняется.

Как пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники, основанием для объявления писателя в розыск стали “публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ”.

Сам Глуховский информацию об этом пока не прокомментировал.

Ранее писатель стал героем нового выпуска YouTube-шоу Ирины Шихман “А поговорить?”, в котором высказался о России.

Дело в том, что русский человек совершенно бесправен. У него нет никаких прав и гарантий в том государстве, которое существовало у нас в последние триста лет. Нет возможности никак защитить себя.

Люди бесправны. Люди знают, что в любом столкновении с системой их обязательно размажут. Был бы человек – статья найдется, вот эта вся история.

В другом интервью писатель подчеркнул, что для него очень важна свобода думать и говорить.

Я всю свою взрослую сознательную жизнь пытался выстроить так, чтобы как можно меньше зависеть от государства, чтобы сохранить свободу — включая свободу думать и говорить.

Но, конечно, бытие определяет сознание. У жителей обычного российского городка нет запроса на свободу, потому что не удовлетворены другие, гораздо более базовые запросы: сначала на безопасность, потом на пропитание, потом на какой-то достаток, на обычное человеческое достоинство, на основные права. Когда люди говорят, что хотят стабильности, они имеют в виду, что боятся потерять то малое, что у них есть, — сказал он в интервью “Медузе”*.

В последние годы Дмитрий Глуховский вместе с семьей жил в Барселоне, однако часто приезжал в Москву в связи с различными проектами.

Меня к России, к Москве очень многое привязывает. Друзья, любови, детство. Культура, воздух, язык. Работа, статус, собственность. Вернуться домой лишь на пороге старости, а может, уже никогда не вернуться — тяжело об этом даже думать.

После начала военной спецоперации РФ на Украине Дмитрий Глуховский публично осудил действия российского правительства в соцсетях, а также подписал несколько писем с призывами остановить военные действия.

В 2020 году Дмитрий Глуховский оказался в центре скандала: он написал текст для “Тотального диктанта”, в котором высказался о присоединении Крыма. После этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что “Тотальный диктант” не будет проводиться за рубежом. Позже, в 2021 году, многие российские чиновники объявили “Тотальному диктанту” бойкот и отказались читать текст по причине того, что его автором был Дмитрий Глуховский.

*”Медуза” признана в России СМИ-иноагентом