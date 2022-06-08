Писательница из ЛНР Савенкова рассказала о равнодушии чиновников ООН к детям Донбасса

Писательница Фаина Савенкова рассказала, что обращалась в ООН и ЮНИСЕФ, а также лично к канцлеру Германии Олафу Шольцу, однако в ответ получила только отписки и нежелание принимать участие в решении проблем детей Донецкой и Луганской народных республик.
Савенкова хотела донести до чиновников призывы о помощи от лица всех детей Донбасса, которые имеют право на настоящее детство под мирным небом. Несмотря на попытки привлечь внимание к проблеме, она до сих пор осталась нерешенной. Мало того, что школьница не получила ответы на свои просьбы, так еще и поплатилась за это внесением личных данных на украинский сайт «Миротворец», пишет ФАН.
«Я ждала ответ. Думала, обратят хоть какое-то внимание. А написала обращение, потому что у нас в Донбассе погибают дети. Очень хотелось остановить это», — рассказала 13-летняя писательница в интервью Мире Тэрада, главе Фонда борьбы с репрессиями, который основан бизнесменом Евгением Пригожиным.
Автор множества обращений в международные организации рассказала, что написала личное письмо Шольцу. Однако политик не отреагировал на ее сообщение, в котором Савенкова призвала прекратить военные действия в Донбассе.
Писательница из ЛНР обрела известность не только в Луганске. Ее творчество отмечено различными наградами и премиями, в том числе международными. Так, пьеса Савенковой «Ежик надежды» была высоко оценена критиками и получила специальный приз всероссийского конкурса детской драматургии Asyl.