Писательница из ЛНР Савенкова рассказала о равнодушии чиновников ООН к детям Донбасса

Савенкова хотела донести до чиновников призывы о помощи от лица всех детей Донбасса, которые имеют право на настоящее детство под мирным небом. Несмотря на попытки привлечь внимание к проблеме, она до сих пор осталась нерешенной. Мало того, что школьница не получила ответы на свои просьбы, так еще и поплатилась за это внесением личных данных на украинский сайт «Миротворец», пишет ФАН.