Писательница Дарья Донцова сравнила родину с матерью

Российская писательница Дарья Донцова обрела популярность благодаря созданию захватывающей серии детективных романов. Автор книг объяснила, почему не собирается покидать родину на фоне обострения общественно-политической обстановки.
Донцова акцентировала внимание на том, что, несмотря на «непростую» ситуацию в мире, вопрос отъезда из России для нее никогда не поднимался.
«Я – россиянка, родилась в Москве, меня эта страна выучила, много хорошего дала. И потом я считаю, что родина, как мама, одна», – заявила писательница в беседе с РИА Новости.
По словам Донцовой, она не может себе позволить оставить читателей и любителей ее творчества в трудную минуту. Любовь к поклонникам также много значит для автора книг.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. На фоне обострения общественно-политической обстановки многие деятели культуры и искусства приняли решение покинуть территорию России. Среди них – актриса театра и кино Чулпан Хаматова, певица Земфира, Примадонна Алла Пугачева и другие.