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Писатель Захар Прилепин заявил, что в России не будет всеобщей мобилизации

Писатель Захар Прилепин заявил, что в России не будет всеобщей мобилизации
globallookpress/Ekaterina

Российский писатель Захар Прилепин предположил, что полномасштабной мобилизации в стране не будет, поскольку власти выбрали ориентацию на сохранение баланса в обществе.

Как заявил автор романа «Санькя», в России стала основополагающей мысль, что спецоперация не повлияла на общество и экономику, поэтому артисты Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие продолжат выступать. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Ранее писатель поспорил с телеведущей Ксенией Собчак, которая сравнила своего коллегу Ивана Урганта и драматурга Михаила Зощенко и отметила их схожесть.

мобилизация писатель Прилепин
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