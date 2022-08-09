Писатель Захар Прилепин заявил, что в России не будет всеобщей мобилизации

Российский писатель Захар Прилепин предположил, что полномасштабной мобилизации в стране не будет, поскольку власти выбрали ориентацию на сохранение баланса в обществе.
Как заявил автор романа «Санькя», в России стала основополагающей мысль, что спецоперация не повлияла на общество и экономику, поэтому артисты Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие продолжат выступать. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
Ранее писатель поспорил с телеведущей Ксенией Собчак, которая сравнила своего коллегу Ивана Урганта и драматурга Михаила Зощенко и отметила их схожесть.