Писатель Захар Прилепин предложил Киркорову вместо Крыма поехать в Северодонецк

Гастролируя по югу России исполнитель хита «Зайка моя» анонсировал концерт в Крыму перед героями спецоперации. Эта идея не понравилась Прилепину, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, он предложил Киркорову поехать не на полуостров, а в Северодвинск, поближе к военным.