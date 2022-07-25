Писатель Захар Прилепин предложил Киркорову вместо Крыма поехать в Северодонецк

Российский писатель Захар Прилепин высказался о планах певца Филиппа Киркорова поехать в Крым, чтобы поддержать участников спецоперации по защите республик Донбасса.
Гастролируя по югу России исполнитель хита «Зайка моя» анонсировал концерт в Крыму перед героями спецоперации. Эта идея не понравилась Прилепину, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, он предложил Киркорову поехать не на полуостров, а в Северодвинск, поближе к военным.
«Киркоров едет на гастроли в Крым и зазывает на свои концерты “наших защитников”. Ну, сам бы к ним и съездил куда-нибудь в Северодонецк. Спел бы там про зайку», — отметил писатель.
Ранее Прилепин высказался об актрисе Чулпан Хаматовой, которая после отъезда из России не раз оскорбила родину и соотечественников, пишет RT.