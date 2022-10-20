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Писатель Прилепин поздравил Чичерину с присвоением звания заслуженного артиста РФ

Захар Прилепин назвал рэпера Oxxxymiron образованным человеком с антироссийской позицией
Global Look Press | Roman Denisov

Писатель Захар Прилепин прокомментировал присвоение звания «Заслуженный артист России» рок-певице Юлии Чичериной.

Прилепин поздравил звезду с получением награды. По его словам, артистка действительно заслужила почетное звание.

«Юлия Чичерина стала заслуженной артисткой РФ. Это круто и действительно заслуженно. Спасибо президенту и всем, кто готовил наградные листы», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Напомним, что летом противники спецоперации пытались отменить концерт Чичериной в Москве. Однако их планы обрушились. Патриоты смогли битком набить зал и насладиться концертом, сообщил «Царьград».

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RusNewsToday24
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