Писатель Прилепин перечислил имена настоящих представителей русской культуры

Прилепин считает, что Россия ничего не потеряла, после того как ее пределы покинула актриса Чулпан Хаматова, юморист Максим Галкин, певец Валерий Леонтьев и примадонна Алла Пугачева. По его мнению, настоящие представители русской культуры остались в стране.