Писатель Прилепин перечислил имена настоящих представителей русской культуры

Ряд российских звезд, покинувший Россию в конце зимы, до сих пор подвергается критике со стороны известных личностей. Писатель Захар Прилепин назвал имена настоящих представителей русской культуры, с которыми страна точно не пропадет.
Прилепин считает, что Россия ничего не потеряла, после того как ее пределы покинула актриса Чулпан Хаматова, юморист Максим Галкин, певец Валерий Леонтьев и примадонна Алла Пугачева. По его мнению, настоящие представители русской культуры остались в стране.
«Русская культура — это оставшиеся здесь. Александр Проханов и Владимир Бортко. Тихон Шевкунов и Андрей Ткачев. Семен Пегов и Анна Долгарева. Станислав Куняев и Николай Бурляев», — заявил Прилепин в Telegram-канале.
В общей сложности писатель перечислил два десятка имен знаменитостей, с которыми у страны есть прекрасное будущее.