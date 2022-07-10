Писатель Прилепин назвал песню «Я остаюсь» ответом покинувшим Россию артистам

Писатель и публицист Захар Прилепин отреагировал на исполнение песни «Я остаюсь» Анатолия Крупнова несколькими российскими музыкантами.
В своем Telegram-канале Прилепин заявил, что вышедший клип является мощным ответом всем артистам, которые отказались поддерживать Россию и покинули страну.
«Ого, какой ответ Монеточке, Земфире и Макаревичу. Впечатлился», — написал он.
Писатель подчеркнул, что людям стоит уделять больше внимания артистам, которые в трудную минуту остались со своей родиной, и перестать зацикливаться на «безвременно сваливших» звездах.