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    Писатель Прилепин: части ВС РФ на Украине будут усилены тысячами опытных бойцов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Писатель Прилепин: части ВС РФ на Украине будут усилены тысячами опытных бойцов

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    Global look press Natalia Shakhanova

    Подразделения российской армии, участвующие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, в скором времени будут увеличены на 50 тысяч опытных военнослужащих. Об этом сообщил известный писатель Захар Прилепин.

    Части ВС РФ будут усилены солдатами, сержантами и офицерами с практическим боевым опытом и высокой армейской квалификацией, рассказал Захар Прилепин в социальных сетях, ссылаясь на собственные источники в военных кругах.

    «Реально не оголится не один километр на иных границах РФ, и никаких миротворцев ниоткуда не выведут ради этого. Однако появление их будет очень заметно», – подчеркнул писатель.

    Прилепин рассказал, что личный состав пополнения группировки российской армии на Украине уже сформирован. Сейчас бойцы получают различную технику и вооружение, сообщил спикер.

    Ранее Infox писал, какой российский регион эффективно сдерживает агрессивные планы НАТО в Восточной Европе.

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