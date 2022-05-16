Писатель Прилепин: части ВС РФ на Украине будут усилены тысячами опытных бойцов

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Подразделения российской армии, участвующие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, в скором времени будут увеличены на 50 тысяч опытных военнослужащих. Об этом сообщил известный писатель Захар Прилепин.
Части ВС РФ будут усилены солдатами, сержантами и офицерами с практическим боевым опытом и высокой армейской квалификацией, рассказал Захар Прилепин в социальных сетях, ссылаясь на собственные источники в военных кругах.
«Реально не оголится не один километр на иных границах РФ, и никаких миротворцев ниоткуда не выведут ради этого. Однако появление их будет очень заметно», – подчеркнул писатель.
Прилепин рассказал, что личный состав пополнения группировки российской армии на Украине уже сформирован. Сейчас бойцы получают различную технику и вооружение, сообщил спикер.
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