Писатель Максимов посоветовал родителям сосредоточиться на поиске призвания ребенка

Правилами выстраивания коммуникации с детьми поделился журналист и писатель, автор книг о воспитании Андрей Максимов.
Немалую роль в жизни подрастающего поколения играет школа. Журналист посоветовал родителям искать не образовательное учреждение для ребенка, а педагога. Аналогичным способом взрослые выбирают хороших врачей.
«Начальная школа, с 1-го по 4-й класс, это единственный период за все 11 лет обучения, когда действительно чему-то учат», — приводит слова Максимова газета «Петербургский дневник».
Главным заблуждением родителей журналист назвал их уверенность в том, что дети должны получить хорошие оценки в школах. В этом случае он посоветовал уделять больше внимания получению ребенком знаний и поиску его призвания.
Максимов также указал на важную роль бабушек и дедушек в жизни детей, ведь именно они могут выслушать подрастающее поколение вместо занятых родителей. Если взрослый совершил ошибки о осознает за нее вину, то ему также следует извиниться перед своим чадом, подчеркнул журналист.