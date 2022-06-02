Писатель Максимов посоветовал родителям сосредоточиться на поиске призвания ребенка

Максимов также указал на важную роль бабушек и дедушек в жизни детей, ведь именно они могут выслушать подрастающее поколение вместо занятых родителей. Если взрослый совершил ошибки о осознает за нее вину, то ему также следует извиниться перед своим чадом, подчеркнул журналист.