Писатель Кен Аулетта рассказал о Харви Вайнштейне: “Он считал себя подарком божьим”

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Харви Вайнштейн

Американский писатель и журналист Кен Аулетта рассказал в интервью изданию The New York Times о своей книге под названием “Голливудский финал: Харви Вайнштейн и культура молчания”. Книга, которая выйдет 12 июля, будет посвящена тому, как голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который сейчас отбывает 23-летний срок за изнасилования и домогательства, шел к успеху, кто помогал ему и как он попал в круги самых влиятельных людей.

Он не просто чудовище. Он также невероятно талантливый кинодеятель, который сделал несколько действительно хороших фильмов, — говорит писатель, который ради этой биографии записал 30 новых интервью с младшим братом Харви, Бобом Вайнштейном, встречался с жертвами Харви и переписывался с ним самим.

Я восхищен тем, что он понимал, что сценарий имеет решающее значение для создания успешного фильма. Если у вас есть хороший режиссер и хороший актерский состав, но плохой сценарий, вы не сможете сделать хороший фильм.

Аулетта ответил на вопрос журналиста о том, почему продюсер, который был женат на красивых женщинах, интересовался теми, кто считал его “отталкивающим”.

Потому что он не считал себя отталкивающим. Он думал, что действительно был подарком божьим.



Харви Вайнштейн и Николь Кидман

В своей книге Аулетта пишет, что Вайнштейн не позволял себе приставать к женщинам до тех пор, пока не обрел власть. Он добавил, что многие, в том числе политики из числа друзей Вайнштейна, закрывали глаза на слухи, которые о нем ходили.

Почему люди молчали рядом с Харви? По тем же причинам: они боялись или им не хватало характера.

Многие из его знакомых закрывали на многое глаза из-за его влияния в киноиндустрии и таланта как кинодеятеля.

Он снимал все эти замечательные фильмы. И я хотела сниматься в этих фильмах. Мы все пытались найти оправдание его поведению на протяжении многих лет из-за фильмов, которые он снимал, — привел Аулетта слова голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу.



Харви Вайнштейн и Кира Найтли

Так, актриса Джуди Денч, по словам Аулетты, была очень благодарна Вайнштейну за роли, в том числе роль королевы Елизаветы во “Влюбленном Шекспире”, которая принесла ей “Оскар”.

В 2015 году в СМИ появились обвинения в адрес Вайнштейна, когда итальянская модель Амбра Батилана Гутьеррес обвинила продюсера в том, что он схватил ее за грудь. Тогда Аулетта хотел написать об этой истории, но до суда дело не дошло: Вайнштейн заплатил модели 1 млн долларов в обмен на письменные показания: модель заявила, что он вел себя “надлежащим образом”.

Многие годы Харви успокаивала мысль, что мужчинам в медиабизнесе долгое время были позволены любые сексуальные удовольствия. Но времена изменились, — отмечает автор.

Сейчас Харви Вайнштейн находится в тюрьме в Лос-Анджелесе и ожидает суда по новым обвинениям. Возможно, против него будет возбуждено более серьезное дело, чем в Нью-Йорке, — отметил Аулетта.

Он добавил, что состояние здоровья продюсера сегодня оставляет желать лучшего. Он в инвалидном кресле. У него стент в сердце, глаукома и высокий уровень холестерина, и он ужасно выглядит в Zoom перед судьями. Я не могу представить, что он чувствует.

О домогательствах со стороны Харви Вайнштейна заявили многие известные голливудские актрисы, в том числе Роуз Макгоуэн, Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и многие другие. В общей сложности против него высказались около 80 женщин.

Именно эта история положила начало движению MeToo, в рамках которого женщины начали рассказывать о пережитых случаях сексуальных домогательств.

Харви Вайнштейн работал над такими картинами, как “Бесславные ублюдки”, “Город грехов”, “Король говорит”, “Я соблазнила Энди Уорхола”, “Эквилибриум”, “Убить Билла”, “Дети шпионов” и многими другими.