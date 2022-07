Пирожное картошка по ГОСТу: тот самый вкус детства!

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Пирожное картошка по ГОСТу Tamara-Kuzenkova



You will need

1. Мука – 60 грамм

2. Сахар – 60 грамм

3. Яйца СО – 2 штуки

4. Сливочное масло 82,5% – 120 грамм

5. Сгущенка – 50 грамм

6. Сахарная пудра – 60 грамм

7. Коньяк – 2 столовые ложки

8. Какао – 2 столовые ложки

Instruction

1. Сначала приготовим бисквит. Для этого яйца разделяем на белки и желтки. Белки взбиваем с 1/2 сахара в нежную пену, а желтки, с другой половиной сахара, взбиваем до пышного побелевшего состояния.

В желтковую массу, аккуратно, вводим просеянную муку и вымешиваем до однородности. Следите за тем, чтобы не было комочков!

После этого постепенно в желтки вводим взбитые белки, аккуратно вымешивая после каждой порции белков.

2. Выкладываем тесто для бисквита в форму. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке около 30 минут.

Проверяйте на сухую зубочистку! Время выпекания зависит от вашей духовки!

Бисквиту даем остыть, вынимаем из формы, заворачиваем в пленку и убираем на ночь в холодильник.

На следующий день бисквит крошим на мелкие кусочки. Это можно сделать с помощью блендера или просто покрошить руками.

3. Мягкое сливочное масло взбиваем до белого пышного крема вместе с сахарной пудрой. Когда достигнута нужная консистенция масла, то вводим в смесь сгущенку (не вареную) и снова хорошо взбиваем. В последнюю очередь добавляем коньяк и еще раз хорошо взбиваем.

Крем готов.

По ГОСТу в пирожные идут коньяк, но, если пирожные будут есть только дети, его вполне можно будет исключить.

Если в помещении, где вы готовите очень жарко, то лучше на некоторое время убрать крем в холодильник.

4. Объединяем приготовленный крем и бисквитную крошку и вымешиваем до однородной липкой массы. Не обязательно делать массу очень однородной. Где-то могут быть включения кусочком бисквита.

Лепим необходимое количество картошек (их размер зависит только от ваших предпочтений) и обваливаем их в какао.

Перед подачей их необходимо охладить в холодильнике около одного часа.

Иногда перед подачей на пирожные наносят “запятые” из остатков белого крема, имитируя ростки на картошке. Это необязательный элемент, но очень милый.

Note

Масло для крема необходимо брать самое вкусное, что найдете и обязательно 82,5%. Именно от масла зависит вкус будущего пирожного.

Объединяя белковую и желтковую массы нужно быть предельно внимательным: объединять необходимо только лопаткой, аккуратно и движениями снизу вверх.

Useful advice

Для “шкурки” картошки лучше всего использовать какао без сахара. Если вы хотите разнообразить вкус пирожного “картошка”, то в массу, вместо 1/2 крема можно добавить вареную сгущенку или густую карамель. Конечно, после разнообразия крема пирожное “картошка” уже будет совсем не по ГОСТу.



