Пилотируемая космонавтика, ракетные двигатели и ядерный межпланетный буксир. Дмитрий Рогозин назвал три кирпичика фундамента российской космонавтики «на долгие десятилетия»

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял участие в первом заседании организационного комитета VIII Всероссийской премии «За верность науке», в рамках которого рассказал о фундаменте российской космонавтики. По его словам, тут есть три главные составляющие, которые обеспечат России лидерские позиции в космосе на долгие годы.

Примерно так будет выглядеть многоразовый пилотируемый космический корабль «Орёл»

«Мы заинтересованы не просто в популяризации отрасли. Мы хотим, чтобы были точечно и эффективно освещены те моменты, которые говорят о заложенном фундаменте на долгие десятилетия, что позволит сохранить за нашей страной лидерские позиции в космосе», — сказал Дмитрий Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, главных направлений — три: пилотируемая космонавтика, ракетные двигатели и ядерный межпланетный буксир. «Это три направления: пилотируемая космонавтика, ракетные двигатели и перспективное направление, которые мы реализуем совместно с Росатомом – принятие программы космической ядерной энергетики и создание межпланетного буксира, который может стать альтернативной транспортной системой между Землей и Луной, а в перспективе и между Землей и другими планетами», — сказал Дмитрий Рогозин.

Действительно, в госкорпорации уделяется повышенное внимание всем трем. Толчком в пилотируемой космонавтике станет многоразовый пилотируемый космический корабль «Орёл», ранее известный как «Федерация». Роскосмос планирует завершить испытания «Орла» к моменту развёртывания на орбите национальной российской станции. Также у него будет версия поменьше — «Орлёнок».

Что касается межпланетного ядерного буксира «Зевс», то он получается настолько мощным, что будет применяться для решения самых разных задач. Так, с его помощью будут корректировать орбиту национальной российской станции и отправлять спутники к дальним планетам.