Пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель преследовал воров с помощью приложения Find My для iPhone

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Немецкий пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель стал жертвой воров: у него украли сумку возле отеля в Барселоне, Испания. Вместо того чтобы обратиться напрямую в полицию, Феттель использовал приложение Find My на своем iPhone, чтобы увидеть местонахождение своей сумки в режиме реального времени.

Приложение Find My от Apple позволяет пользователям отслеживать местоположение своих устройств, а также меток AirTag. Феттель рассказал, что в украденной сумке у него были наушники AirPods, которые также можно отследить через приложение Find My.





Похоже, воры знали, что AirPods можно отследить таким способом, поэтому они выбросили наушники на улице и скрылись с сумкой. Феттель нашёл свои наушники и сообщил об инциденте в полицию.

Источник добавляет, что ранее в этом году мужчина смог найти свой чемодан, потерянный авиакомпанией, отследив его с помощью AirTag. Есть также история об украденном грузовике в Техасе, который был найден по метке AirTag.