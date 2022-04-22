Пикин: Европа не готова плясать «под дудку Парижа», рискуя остаться без газа и нефти из РФ

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Европейский союз может ввести эмбарго на российскую нефть в
течение нескольких недель, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает РИА
Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил в
комментарии «Народным Новостям», почему Парижу будет сложно убедить всех членов
ЕС пойти на этот радикальный шаг.
«Мы обсуждаем вопрос запрета на поставки нефти из России,
ведь нефть – это первый источник валюты для России. Она приносит России 700
миллионов долларов в день. В день! Поэтому запрет на ее поставки нанесет удар
по российской экономике и власти РФ. Необходимо добиться согласия всех членов
ЕС по этому вопросу. Пока этого нет. Пока еще есть сопротивление и беспокойство»,
— отметил Ле Мэр.
Европа уже достигла предела «относительно безболезненных»
антироссийских санкций, отметил Сергей Пикин. По его словам, об эмбарго в энергосекторе
рассуждают в основном те страны ЕС, что мало зависят от этих поставок, однако в
Евросоюзе немало государств, не способных выжить без российских
энергоносителей.
«Все, что они могли ввести так, чтобы затронуть собственные
интересы по минимуму, уже ввели. Последующие санкции, которые планируют европейцы,
коренным образом влияют на их жизнь, особенно отдельных стран. При этом позиция
государств внутри Евросоюза разная. Где-то это очень важно, а где-то могут
обойтись без РФ, например, во Франции», — констатировал наш собеседник.
Специалист напомнил, с каким «скрипом» Европейский союз
согласовал запрет на закупу российского угля в предыдущем пакете ограничений.
Он пояснил, что отказ от нефти из РФ — куда более серьезное, глобальное и
болезненное решение, а от газа — и вовсе утопия в головах политиков. Впрочем,
некоторые страны ЕС это понимают.
«Чем дальше — тем сложнее будет вводить следующие санкции.
Газ — вообще запретная тема. Даже на уровне угля было видно, что все шло
очень тяжело, но все-таки согласовали (санкции — Прим. ред.) и ввели с
отсрочкой. Нефть — более жизненно важный товар. Думаю, здесь они попытаются
найти какой-то компромисс, но не факт, что это удастся. (…). Необходимо
единогласное мнение по санкциям. То есть, если «за» проголосуют 20 стран, а
семь — «против», санкции введены не будут», — подчеркнул эксперт.
Стратегически Европа стремится стать углеродо-нейтральной
исключительно по экологическим соображениям. Она декламировала этот курс
задолго до февраля 2022 года, когда началась спецоперация России. Сейчас эти
планы остаются актуальными, а европейские бюрократы ломают головы, как
форсировать переход к «зеленой» энергетике.
Рано или поздно ЕС достигнет этой цели, сумев отказаться от
потребления нефти и газа, но это будет не в ближайшее время, вероятно, через
10-15 лет, считает Сергей Пикин. А пока простым европейцам приходится
втридорога платить за ошибки своих политиков.
«Похоже европейцы привыкли платить тройную цену за
неадекватную энергетическую политику. Цена 1000 долларов за 1000 кубов газа
возникла не сегодня, и не в феврале, а еще в сентябре прошлого года. Возникла,
вследствие не очень квалифицированных и не слишком последовательных шагов в
энергетической политике», — резюмировал собеседник НН.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди спрогнозировала
последствия шестого антироссийского пакета санкций ЕС.