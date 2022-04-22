Пикин: Европа не готова плясать «под дудку Парижа», рискуя остаться без газа и нефти из РФ

«Чем дальше — тем сложнее будет вводить следующие санкции.

Газ — вообще запретная тема. Даже на уровне угля было видно, что все шло

очень тяжело, но все-таки согласовали (санкции — Прим. ред.) и ввели с

отсрочкой. Нефть — более жизненно важный товар. Думаю, здесь они попытаются

найти какой-то компромисс, но не факт, что это удастся. (…). Необходимо

единогласное мнение по санкциям. То есть, если «за» проголосуют 20 стран, а

семь — «против», санкции введены не будут», — подчеркнул эксперт.