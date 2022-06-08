Phoenix: Меркель рассказала об испуге от подарка Путина на встрече в Кремле

Ангела Меркель в интервью телеканалу Phoenix рассказала, что президент РФ Владимир Путин на первой встрече в 2007 году в Кремле подарил ей игрушечную собаку.
Накануне визита в Сочи в 2007 году Меркель побывала в Москве, где встретилась в Кремле с российским лидером. По словам бывшего канцлера Германии, тогда Владимир Путин поинтересовался, правда ли, что она боится собак, и сделал подарок.
«В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: “Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?” И у него была для меня такая большая игрушечная собака», — рассказала Меркель журналистам.
Под смех зала Меркель шутливо отметила, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки». С ее слов, подобные психологические преграды могут помешать действовать политически полноценно.
Так, на встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла собака российского президента — лабрадор Кони, что очень напугало канцлера Германии. Иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это намеренно, якобы он знал о страхе Меркель после нападения на нее пса в 1995 году.
Ранее в эфире телеканала Phoenix экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что приступы дрожи, которые она переживала с середины 2019 года, случаются в связи с «ограничением в питье» и переживаниями после смерти матери.