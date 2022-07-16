ПФР зачислит некоторым пенсионерам 7200 рублей на карты «Мир»

Некоторые россияне смогут получить дополнительную выплату в размере 7220 рублей, сообщили сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР).
Зачисляться средства будут только на банковскую карту платежной системы «Мир». Рассчитывать на них могут пенсионеры, получающие доплату по потере кормильца.
«Члены семьи умершего кормильца признаются иждивенцами в том случае, если они находились на его полном содержании», — уточнили в ПФР.
На сегодняшний день размер данной выплаты для круглых сирот составляет 7 220 рублей, в случае потери одного кормильца — 3610 рублей.
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева ранее рассказала, каким образом можно увеличить размер пенсионных выплат. Для этого необходимо подтвердить неучтенный трудовой стаж, пишет «ФедералПресс».