ПФР объявил, что ждет получателей пенсий и выплат в июле 2022 года

Получателей пособий и социальных выплат из Пенсионного фонда России (ПФР) ждут изменения с 3 июля, сообщает «ФедералПресс».
Так, в ПФР сообщили, что россияне уже получили свои выплаты за июнь раньше положенного срока, поскольку обычно деньги перечисляются на карты ежемесячно 3 числа, однако в июле эта дата выпала на выходной. При этом изменения будут действовать с воскресенья.
«С 3 июля пенсии и пособия будут также доставлять через почтовые отделения по графику. Многие будут работать даже в воскресенье. Россияне смогут получить в отделениях свои деньги за июнь или июль с воскресенья. Период выплат в этом месяце будет длиться до 25 июля. До этого дня пенсии и другие выплаты должны выдать всем, у кого есть на это право», — отмечается в статье.
Кроме этого, с июля увеличен размер выплаты на детей в связи с повышением детского прожиточного минимума в июне.