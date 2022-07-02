ПФР объявил, что ждет получателей пенсий и выплат в июле 2022 года

«С 3 июля пенсии и пособия будут также доставлять через почтовые отделения по графику. Многие будут работать даже в воскресенье. Россияне смогут получить в отделениях свои деньги за июнь или июль с воскресенья. Период выплат в этом месяце будет длиться до 25 июля. До этого дня пенсии и другие выплаты должны выдать всем, у кого есть на это право», — отмечается в статье.