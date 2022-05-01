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    ПФР начал прием заявлений на детские выплаты для малообеспеченных семей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ПФР начал прием заявлений на детские выплаты для малообеспеченных семей

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    pixabay.com/PD

    Пенсионный фонд России открыл прием заявлений на новую выплату. Ее могут получить малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 17 лет.

    Соответствующее заявление можно было заполнить досрочно на портале «Госуслуги». Оно будет автоматически передано в ПФР 1 мая. Срок рассмотрения занимает до десяти дней, однако при ряде обстоятельств его могут продлить.

    Чтобы подать заявлений оффлайн, необходимо прийти в отделение ПФР. В майские праздники они будут работать по специальному графику, узнать который можно в клиентских офисах фонда.

    Размер выплаты для малообеспеченных семей будет составлять 50% от регионального прожиточного минимума. В ряде случаев сумма увеличивается до 75% или до 100%. По подсчетам Минтруда, пособие будет назначено более чем пяти миллионам детей.

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