Певцов высказался против возвращения раскритиковавших Россию звезд

Актер Дмитрий Певцов выступил против возвращения знаменитостей, которые раскритиковали действия России. Артист является одним из самых патриотично настроенных звезд страны.
Певцов заявил, что сбежавшим из России артистам «нельзя возвращаться». Предателей нужно держать подальше, чтобы они «тявкали в своем болоте». По его словам, этих людей нельзя допускать до работы, на которой они «могут сильно нагадить». Речь идет о серьезном медиапространстве, передает ФАН.
Актер поддерживает специальную военную операцию на Украине. По его мнению, она необходима и без не выжить. Спецоперация является частью плана отделения России от тонущего Запада.