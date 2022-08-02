Певцов высказался против возвращения раскритиковавших Россию звезд

Певцов заявил, что сбежавшим из России артистам «нельзя возвращаться». Предателей нужно держать подальше, чтобы они «тявкали в своем болоте». По его словам, этих людей нельзя допускать до работы, на которой они «могут сильно нагадить». Речь идет о серьезном медиапространстве, передает ФАН.