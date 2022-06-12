Певцов стал ведущим концерта ко Дню России в Луганске

Народный артист России Дмитрий Певцов принял участие в концерте «Великие песни великой страны» в Луганске. Мероприятие было приурочено ко Дню России.
Певцов вел праздничную программу в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева. По его словам, концерт в столице ЛНР проводился для поддержки местных жителей. Артист поблагодарил зрителей за возможность поделиться своим творчеством.
«Своими глазами мы убедились в том, что Донбасс жив, мы увидели, как Донбасс борется, и мы поняли окончательно, что Донбасс победит. Потому что здесь живет русский дух», — цитирует Певцова «Газета.Ru».
В концерте также приняли участие заслуженные артисты РФ Александр Маршал и Зара. Они исполнили военные и эстрадные песни.