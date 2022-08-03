Певцов спрогнозировал положение России после завершения спецоперации

«Я убежден, что Россия будет одним из центров многополярного мира. Она станет центром силы, установит совершенно другие геополитические отношения и связи со всем западным миром. С Россией будут считаться: им придется приползти с извинениями и с просьбами поделиться пшеном и маслом, газом, нефтью, углем. Уверен: вместе с этим уйдут запреты на все русское», — заявил Певцов в рамках проекта «Время верных».