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Певцов спрогнозировал положение России после завершения спецоперации

Певцов спрогнозировал положение России после завершения спецоперации
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист России Дмитрий Певцов поддержал действия российских властей после начала спецоперации. Актер рассказал, как проводимые мероприятия за рубежом повлияли на его жизнь, и что ждет страну в будущем.

Как только стартовала спецоперация, у Певцова была полная уверенность в ее необходимости. После ее окончания Россия начнет настраивать свои экономические и геополитические струны, пишет Федеральное агентство новостей.

«Я убежден, что Россия будет одним из центров многополярного мира. Она станет центром силы, установит совершенно другие геополитические отношения и связи со всем западным миром. С Россией будут считаться: им придется приползти с извинениями и с просьбами поделиться пшеном и маслом, газом, нефтью, углем. Уверен: вместе с этим уйдут запреты на все русское», — заявил Певцов в рамках проекта «Время верных».

Актер порассуждал и о тех знаменитостях, которые покинули Россию и выступили с критикой в адрес спецоперации. По его мнению, таким личностям возвращаться в страну нельзя, или запретить им «вход» в серьезное медиапространство.

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