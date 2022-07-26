Певцов призвал отменить концертный тур Киркорова в Крыму

Певцу Филиппу Киркорову до сих пор приходится расплачиваться за свой опрометчивый перфоманс с танцами на православном кресте. В этот раз на эту тему высказался депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
Парламентарий выразил уверенность, что таким артистам не место на отечественной эстраде. Он также призвал отменить концерты певца в Крыму.
«Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде», — заявил Певцов.
На данный момент официальной информации об отмене концертов Киркорова в Крыму не поступало. На выступления в Феодосии и Ялте артист пригласил героев спецоперации, передает телеканал «360».