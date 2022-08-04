Певцов одной фразой описал заслуги перед Россией Киркорова и Долиной

Народные артисты России сильно измельчали, поэтому их значимость для общества не стоит преувеличивать, заявил актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, передает ФАН.
Отвечая на вопрос об уехавших из страны народных артистах, звезда «Бандитского Петербурга» отметил, что это звание многое значило в 60-70-х годах, а сейчас «стало немножечко мельчать».
«Поэтому да, господь с ними. Они ничего не могут, они несчастные там», — одной фразой описал отношение к нынешним звездам Певцов.
Стоит отметить, что звание народный артист России имеют Филипп Киркоров, Лариса Долина, Григорий Лепс и другие исполнители.
Ранее Дмитрий Певцов выступил против возвращения знаменитостей, которые раскритиковали действия России. Артист является одним из самых патриотично настроенных звезд страны.