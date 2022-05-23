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Певцов назвал Евровидение «иностранным ЛГТБ-фестивалем»

Певцов назвал Евровидение «иностранным ЛГТБ-фестивалем»
Yevgeny Philippov/Global Look Press

Актер Дмитрий Певцов прокомментировал попытки Запада отменить русскую культуру. Он рассказал, как относится к происходящему.

Певцов сопоставил свое отношение с реакцией на победу Украины на Евровидении. При этом он применил нелестный эпитет по отношению к песенному конкурсу.

«Да, наверное, точно такие же, как вот мне сейчас сказали, что на иностранном ЛГБТ-фестивале под названием “Евровидение” получила главный приз украинская группа», — заметил актер в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Ранее о попытках отменить русскую культуру в Европе высказался музыкант Сергей Шнуров. Солист группы «Ленинград» считает, что эта политика не увенчается успехом.

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RusNewsToday24
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