Певцов назвал Евровидение «иностранным ЛГТБ-фестивалем»

Актер Дмитрий Певцов прокомментировал попытки Запада отменить русскую культуру. Он рассказал, как относится к происходящему.
Певцов сопоставил свое отношение с реакцией на победу Украины на Евровидении. При этом он применил нелестный эпитет по отношению к песенному конкурсу.
«Да, наверное, точно такие же, как вот мне сейчас сказали, что на иностранном ЛГБТ-фестивале под названием “Евровидение” получила главный приз украинская группа», — заметил актер в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Ранее о попытках отменить русскую культуру в Европе высказался музыкант Сергей Шнуров. Солист группы «Ленинград» считает, что эта политика не увенчается успехом.