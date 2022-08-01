Певца Стинга уличили в «аренде украинцев» для его концертов

«Здравствуйте, это “аренда украинцев”? Это Стинг. Мне нужна украинка для концерта, чтобы я смог показать, как я переживаю. Она должна быть симпатичной и иметь какое-то отношение к творчеству», – иронично прокомментировал ситуацию один из интернет-пользователей.