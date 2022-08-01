Певца Стинга уличили в «аренде украинцев» для его концертов

Британский музыкант Стинг может специально приглашать жителей Украины на своих концертах, чтобы показать на публику свои переживания.
Певец не раз заявлял, что осуждает спецоперацию России по защите республик Донбасса, однако этого ему оказалось мало. На концерте в Польше он вышел на сцену вместе с украинской виолончелисткой Ярославой Трофимчук.
Однако такой ход не понравился пользователям Сети. Они уличили артиста в лицемерии и намеренной «аренде украинцев» для его выступлений.
«Здравствуйте, это “аренда украинцев”? Это Стинг. Мне нужна украинка для концерта, чтобы я смог показать, как я переживаю. Она должна быть симпатичной и иметь какое-то отношение к творчеству», – иронично прокомментировал ситуацию один из интернет-пользователей.
Ранее артисты музыкальной группы Rammstein подняли украинский флаг на концерте в Варшаве. За это фанаты понесли их на руках.