Певца Пьера Нарцисса могли похоронить на два месяца позже

На новость о похоронах певца отреагировала одна из подписчиц Калачевой. Она предположила, что тело Нарцисса могло пострадать из-за изнуряющей африканской жары. В ответ экс-супруга артиста заметила, что на этот случай исполнителя хита «Шоколадный заяц» тщательно забальзамировали.