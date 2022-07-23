Певца Пьера Нарцисса могли похоронить на два месяца позже

Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева высказалась о похоронах артиста. Она отметила, что погребение исполнителя могло быть отложено на еще более дальний срок.
На новость о похоронах певца отреагировала одна из подписчиц Калачевой. Она предположила, что тело Нарцисса могло пострадать из-за изнуряющей африканской жары. В ответ экс-супруга артиста заметила, что на этот случай исполнителя хита «Шоколадный заяц» тщательно забальзамировали.
«С ним все в порядке в этом плане. В России все предусмотрели и забальзамировали каждую клеточку лучшими эссенциями на три месяца», — парировала бывшая супруга артиста.
Пьер Нарцисс скончался 21 июня. Тело певца отправили на его историческую родину в Камерун. Его похоронили спустя месяц после смерти.