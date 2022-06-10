Певицы Жасмин и Кормухина выступили на концерте «Дни России на Донбассе»

Праздничный концерт «Дни России на Донбассе» с участием заслуженных артисток России Жасмин и Ольги Кормухиной состоялся в освобожденном поселке Володарское, что в Донецкой Народной Республике.
Фестиваль при поддержке «РУССКОГО ЦЕНТРА» стал первым масштабным концертом после освобождения поселка от сил украинских боевиков. Звезды российской эстрады поздравили слушателей и порадовали их любимыми песнями.
Певцы Аскар Абдразаков, Жасмин и Кормухина и выступили на сцене для всех желающих. Артисты пожелали жителям Володарского крепкого здоровья и скорейшего наступления мира. Также во время фестиваля «Дни России на Донбассе» исполнители отметили прочную связь между ДНР и РФ.