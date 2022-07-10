Певицу Анну Asti заподозрили в копировании образа Светланы Лободы

Исполнительница Анна Дзюба, она же Anna Asti, многие годы была участницей дуэта Artik и Asti, однако в минувшем ноябре начала сольную карьеру. После этого певица, судя по всему, решила копировать образ своей коллеги Светланы Лободы.
Схожесть звезд отметила бывший продюсер исполнительницы хита «Твои глаза» Нателла Крапивина. Она призналась, что однажды спутала Asti с Лободой.
«На секунду подумала, что это Лобода, ан нет! Это украинская певица Anna Asti отлично вжилась в ее образ. Света, тебя клонировали!» — с иронией высказалась Крапивина в соцсетях.
Тем временем сама Лобода активно экспериментирует над собственным имиджем. В начале июля знаменитость сообщила поклонникам, что сделала себе новую прическу, обрезав длинные локоны.