Певице Лайме Вайкуле грозит двойное наказание в России

Адвокат Сергей Черский допустил, что украинской певице Лайме Вайкуле может грозить двойное наказание в России. Такую информацию приводит издание Blitz+.
Ранее сообщалось, что артистку подозревают в неуплате налогов – у нее была собственная фирма. За такое деяние, заявил Черский, на Вайкуле могут подать в суд.
«Если она платила налог на доход с 13 000, а там – миллионные обороты, и аудит это выявит, то это, как минимум, неуплата налогов. У нас уголовная статья за неуплату, но там суммы очень большие должны быть. Двойное наказание в виде срока уголовного и штрафа. Но срок исковой давности – три года», – заявил Черский.