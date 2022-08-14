Певице Лайме Вайкуле грозит двойное наказание в России

«Если она платила налог на доход с 13 000, а там – миллионные обороты, и аудит это выявит, то это, как минимум, неуплата налогов. У нас уголовная статья за неуплату, но там суммы очень большие должны быть. Двойное наказание в виде срока уголовного и штрафа. Но срок исковой давности – три года», – заявил Черский.