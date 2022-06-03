Певица Юта указала на ошибку уехавших из России звезд

Российская певица и автор текстов Юта предположила, в чем сбежавшие из РФ звезды отечественного шоу-бизнеса могли «просчитаться».
Ранее артистка выступила с активной поддержкой жителей Донбасса и участников вынужденной спецоперации на территории Украины по демилитаризации и денацификации страны. По мнению певицы, людей, которые занимают противоположную позицию, в действительно не так много.
«Просто то самое меньшинство, которое уехало, умеет громко выражать свое мнение, у них большая аудитория – поэтому и кажется, что их большинство. Ни фига. Нас больше», – заявила Юта в эфире «Соловьев LIVE».
Напомним, президент России Владимир Путин принял решение о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. На фоне обострения общественно-политической ситуации ряд российских звезд приняли решение покинуть страну. Среди них – Примадонна Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, актриса театра и кино Чулпан Хаматова, певица Земфира и другие.