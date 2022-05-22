Певица Юта ответила на оскорбительные высказывания Гребенщикова о России

Певица Анна Осипова, известная как Юта, прокомментировала оскорбительные высказывания музыканта Бориса Гребенщикова о патриотически настроенных артистах.
Гребенщиков оказался в числе звезд, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Лидер рок-группы «Аквариум» отметился в Израиле, где дал интервью местным СМИ. В разговоре с журналистами музыкант заявил, что деятели культуры «подстраиваются под власть, чтобы получить от нее деньги и другие блага». Он также отметил, что таким образом артисты «торгуют совестью, честью».
Юта в своем Telegram-канале выразила несогласие с высказываниями Гребенщикова.
«Старик, у меня для тебя плохие новости. Мы делаем это бесплатно. По любви», — заявила певица.
Ранее Гребенщиков рассказал, что выступал на благотворительном концерте в поддержку Украины у Бранденбургских ворот в Берлине. По словам артиста, в ходе данного мероприятия удалось собрать 12 миллионов евро, которые потом ушли якобы на помощь украинцам.