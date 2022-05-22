Певица Юта ответила на оскорбительные высказывания Гребенщикова о России

Гребенщиков оказался в числе звезд, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Лидер рок-группы «Аквариум» отметился в Израиле, где дал интервью местным СМИ. В разговоре с журналистами музыкант заявил, что деятели культуры «подстраиваются под власть, чтобы получить от нее деньги и другие блага». Он также отметил, что таким образом артисты «торгуют совестью, честью».