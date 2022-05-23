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Певица Юлия Волкова не будет сниматься в сериале про группу «Тату»

Певица Юлия Волкова не будет сниматься в сериале про группу «Тату»
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Концертный директор певицы Юлии Волковой Катерина Дорош заявила, что артистка отказалась принимать участие в съемках сериала, посвященного группе «Тату». Новый проект расскажет об отношениях солисток внутри коллектива.

Информация о начале съемок сериала, посвященного группе «Тату», появилась в конце мая. Однако Дорош поспешила заявить, что Волкова не принимает участие в проекте и вообще ничего не знает о нем.

«Впервые об этом слышу. Юля в нем, конечно же, не принимает участия», — рассказала концертный директор Волковой в комментарии для «Газета.Ru».

«Тату»  — один из самых скандальных проектов российского шоу-бизнеса. Группа в открытую заявила о причастности к ЛГБТ, но спустя время отказалась от подобной концепции.

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RusNewsToday24
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