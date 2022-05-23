Певица Юлия Волкова не будет сниматься в сериале про группу «Тату»

Концертный директор певицы Юлии Волковой Катерина Дорош заявила, что артистка отказалась принимать участие в съемках сериала, посвященного группе «Тату». Новый проект расскажет об отношениях солисток внутри коллектива.
Информация о начале съемок сериала, посвященного группе «Тату», появилась в конце мая. Однако Дорош поспешила заявить, что Волкова не принимает участие в проекте и вообще ничего не знает о нем.
«Впервые об этом слышу. Юля в нем, конечно же, не принимает участия», — рассказала концертный директор Волковой в комментарии для «Газета.Ru».
«Тату» — один из самых скандальных проектов российского шоу-бизнеса. Группа в открытую заявила о причастности к ЛГБТ, но спустя время отказалась от подобной концепции.