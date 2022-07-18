Певица Юлианна Караулова заявила, что рассталась с Русланом Масюковым из-за «плохого секса»

Участница «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова откровенно ответила на вопрос о причинах расставания с другим фаворитом проекта — Русланом Масюковым. Артистка призналась, что вопрос о разрыве отношений появился из-за интимной близости, передает StarHit.
«Мне просто не нравился наш секс. Во-первых, мы встречались еще год после «Фабрики», вместе ездили отдыхать. И собственно все. Вот и расстались. Как-то так вышло. Это вопрос драматичный», — пояснила она.
Певица также отметила, что отношения с Масюковым не были настоящей любовью, это было похоже на «влюбленность».
«Для меня на тот момент это были долгие серьезные отношения, поэтому после разрыва мне было грустно», — добавила артистка.