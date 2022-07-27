Певица Яна Соломко оказалась в украинском «блэклисте» следом за Ани Лорак

Украинцы внесли певицу Яну Соломко в свой «черный список» из-за того, что она продолжила выступать в России, передает StarНit.
Певица украинского происхождения Соломко, более известная под псевдонимом Soyana, решила не покидать Москву после начала специальной военной операции. По этой причине соотечественники внесли ее в народный «блэклист», где уже находятся Регина Тодоренко и Ани Лорак.
Стоит отметить, что жители Украины называют Соломко «второй Ани Лорак» и негативно высказываются в ее адрес. Однако 32-летняя певица предпочитает игнорировать любые нападки в свой адрес.