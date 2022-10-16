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Певица Варвара уверена, что сбежавшая из России Пугачева сделает правильный выбор

Певица Варвара уверена, что сбежавшая из России Пугачева сделает правильный выбор
prt scr youtube.com | ОМ Олега Меньшикова

Известная певица Варвара сообщила, что рассчитывает на то, что исполнительница Алла Пугачева вернется в Россию, передает «Московский комсомолец».

«Все, кого я знаю, 90 процентов точно, — поклонники Аллы Пугачевой. Все ждут, когда она приедет. Я вообще не понимаю, что произошло», — заявила Варвара.

По словам певицы, Пугачева является «махиной и глыбой», которая в итоге «сделает правильный выбор».

После начала спецоперации по освобождению Донбасса Россию покинули многие представители отечественного шоу-бизнеса. Часть из них не стесняется осуждать действия своей страны, а также граждан, придерживающихся иной точки зрения.

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