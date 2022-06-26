Певица Валерия упала на сцене во время концерта

Народная артистка России Валерия упала прямо во время своего последнего выступления. В личных соцсетях певица отметила совпадение ситуации, связанной с патриархом Кириллом, подскользнувшимся буквально накануне, передает «Московский Комсомолец».
Как уточнила артистка, она упала в тот же день, когда патриарх Кирилл поскользнулся в новороссийском храме во время богослужения.
На видео, появившемся в Сети, запечатлен момент того, как Валерия со словами «Здравствуйте» спускается по лестнице и, спотыкаясь, падает на колени.
«Со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене», — подчеркнула артистка.
Свое падение российская исполнительница объяснила фактором темного и блестящего пола. Именно из-за этого она не увидела край одной из ступенек.
«Приятного, конечно, мало, коленки расшибла прилично, но жить можно», — призналась Валерия, отметив, что в следующую субботу во время очередных съемок того же нового шоу постарается быть внимательнее.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что упавший во время богослужения патриарх Кирилл связал произошедшее с законами физики.